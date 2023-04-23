ميسي يصل برشلونة برفقة 15 حقيبة سفر.. والتكهنات

2023/04/23 | 20:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت رحلة مفاجئة لليونيل ميسي، مع أفراد عائلته، إلى مدينة برشلونة الإسبانية، تكهنات عدة مجددا بشأن عودة النجم الأرجنتيني المحتملة إلى العملاق الكتالوني الذي تألق معه لـ17 عاما على التوالي.

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