2023/04/23 | 20:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أوضح الخبير القانوني ، علي التميمي، الاحد المواد القانونية ونوع...

ظهرت المقالة الاعتداءات على كوادر المستشفيات يفاقم الضغط على الممارسين الصحيين ويعوق عملهم بطريقة فعالة أولاً على المسلة.

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