براً وبحراً وجواً.. أكثر من 25 بعثة أجنبية تغادر السودان

2023/04/23 | 20:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دفعت المعارك الدائرة في السودان الكثير من الدول إلى إجلاء رعاياها أو موظفي سفاراتها برا وجوا وبحرا.وبينما تحول المطار الرئيسي في العاصمة الخرطوم لمسرح لمعارك عنيفة والذي يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش، تجري بعض عمليات الإجلاء من بورتسودان على البحر الأحمر، على مسافة 850 كيلومترًا(530 ميلًا) بالسيارة من الخرطوم.[…]

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أكثر من 25 بعثة أجنبية تغادر السودان أولاً على ايرث نيوز.

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