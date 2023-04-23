الفاتيكان يحمل الغرب مسؤولية زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط

2023/04/23 | 21:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول في الفاتيكان أن الغرب يتحمل

مسؤولية كبيرة في زعزعة الاستقرار في

الشرق الأوسط، بسبب نزعته في نقل ثقافته

للمنطقة ومطالبة شعوبها بمواءمة حياتها

مع هذه الثقافة.

ووفقا لموقع “فاتيکان نيوز”، فإن

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