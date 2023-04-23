اية الله المدرسي يلتقي محافظ كربلاء ويشيد بنجاحات المحافظة في تقديم الخدمات للمواطنين والزائرين

2023/04/23 | 21:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد اية الله السيد محمد تقي المدرسي

بجهود محافظ كربلاء ونجاحات المحافظة

في تقديم الخدمات الى المواطنين

والزائرين داعيا الى استمرار تقديم

الخدمات اليهم

وقال محافظ كربلاء المقدسة المهندس

نصيف جاسم الخ

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