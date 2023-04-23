6 توجيهات من السوداني الى كبار القادة الامنيين

2023/04/23 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، 6 توجيهات الى القادة الامنيينبمختلف الاصناف العسكرية.

وذكر مصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "السوداني، وخلال لقائه كبار القادة من مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية وجه بمجموعة من التوصيات تضمّنت تطبيق القانون وإنفاذه، والتأكيد على ألّا أحد فوق القانون والدولة، فضلا عن بذل الجهود من أجل تحقيق أمن العراق وسلامته".

ومن بين التوجيهات، الالتزام بالمهنية العالية والانضباط في أداء الواجبات المنوطة بالقوات الأمنية، والتواصل الميداني مع المنتسبين كافة، ورعايتهم والاطلاع على احتياجاتهم، بما يعزّز من معنوياتهم ويوفر لهم أجواءً إيجابية تدفعهم للمزيد من العطاء".

واكد السوداني ضرورة الحيلولة دون حدوث أي خرق أمني يعكّر صفو الأمن، ويقلل من قيمة الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا الأمنية" بالاضافة الى "مراعاة حقوق الإنسان والمدنيين في أثناء تنفيذ المهامّ الأمنية".

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