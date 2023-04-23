شرطة كركوك توضح ملابسات اعتقال حدث من داخل داره

2023/04/23 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضحت قيادة شرطة كركوك، اليوم الاحد، ملابسات قيام دورية تابعة لشرطة نجدة كركوك بملاحقة حدث يقود دراجة واقتحام داره والقبض عليه بدون قرار قضائي.

وقال بيان لقيادة الشرطة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "قيام دوريات شرطة النجدة بملاحقة دراجتين ناريتين لقيامهما باطلاق النار في الهواء بدون مبرر مما يشكل جريمة مشهودة ويحق لرجل الشرطة بالقبض على مرتكبيها فوراً"، مبيناً ان "هذا الفعل يعد مخالفاً للقانون".

واضاف البيان، انه "بعد ملاحقته دخل الى داره وتم الاستئذان من والده لتسليم ابنه المخالف وامتنع وقام ايضاً بأشهار السلاح على افراد الدورية وتم تسجيل شكوى اصولية بحقهم في المركز المختص وصدر امر قبض بحق صاحب الدار لاعتداءه على افراد الدورية وفق المادة ٢٢٩ ق ع وتوقيف المتهم الحدث".

واشار البيان الى ان "قيادة شرطة كركوك تحتفظ بحقها القانوني بتسجيل شكوى ضد بعض صفحات التواصل الاجتماعي لأساءتها الى سمعه هذه المؤسسة العريقة التي طالما عملت بمهنية وكان من المتفترض الاستفسار قبل نشر أي خبر".

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