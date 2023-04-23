برلماني يُبدي موقفا من حضور السوداني للبرلمان خلال مناقشة موازنة 2023

2023/04/23 | 21:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد عضو مجلس النواب، محمد كريم، اليوم الأحد، خطوة حضور رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني للقدوم لقبة البرلمان اثناء مناقشة موازنة 2023 بأنها “ستقضي على عوائق” التمرير، فيما اكد ان الاخير واثق من الخطوات التي تسير بها حكومته الفترة الحالية.

وقال كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مستعد للقدوم الى مجلس النواب لمناقشة اجراء التعديلات واستيضاح بعض الفقرات في حال تأخر التصويت على اقرار الموازنة”.

وأضاف، أن “السوداني بهذا الخطوة بدأ بتحويل موازنة البنود الى البرامج الأداء على ارض الواقع”، لافتًا الى أن” رئيس مجلس الوزراء واثق من الخطوات التي تسير بها حكومته لاسيما في الفترة الحالية”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن “خطوة حضور السوداني الى مجلس النواب ستعجل من اقرارها وستقصي على العوائق التي قد تقف في طريق التصويت على الموازنة بعد انهاء جميع التعديلات عليها”.

وبين كريم، أن “السوداني متقبل لجميع التعديلات التي لا تتناسب مع رؤى المجلس من اجل المحافظة على هيكلية الموازنة لاسيما الجانب الخدمي الذي يمثل جوهر المنهاج الوزاري للحكومة”.

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد حددت، نهاية الشهر المقبل موعد التصويت على قانون الموازنة المالية، مؤكدة وجود اتفاق على تمريرها بين الكتل البرلمانية كافة.

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