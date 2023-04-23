الموارد تؤكد الاتفاق مع الإقليم على إنشاء 3 سدود

2023/04/23 | 21:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن اتفاق على إنشاء 3 سدود في إقليم كردستان، فيما حددت حجم الطاقة الخزنية في السدود العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال للوكالة الرسمية إن” عدد السدود التي اتفق عليها وزير الموارد المائية عون ذياب مع وفد حكومة كردستان الذي زار بغداد مؤخراً بلغ ثلاثة وهي (سد دلگا) و(منداوة) و(باكرمان)”.وأضاف، أن” الطاقة الخزنية الحالية في السدود العراقية تزيد عن 9 مليارات م3، وخطة الوزارة للموسم الصيفي ستركز على تأمين مياه الشرب والبستنة بالدرجة الاولى”، مبينا، أنه” في حال توفر خزين إضافي فسيكون بالإمكان زراعة بعض الخضروات”.وفي وقت سابق، ناقش وزير الموارد المائية عون ذياب مع وفد من حكومة إقليم كردستان، تنفيذ عدد من السدود لحصاد المياه في الإقليم والجدوى من تنفيذها وفقاً لما أقر بالدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي والمعدة لغاية العام 2035.وجرى خلال اللقاء وفق بيان لوزارة الموارد المائية، مناقشة تنفيذ سدود حصاد المياه والجدوى من تنفيذها، وكذلك إنشاء الإقليم لعدد من السدود وحسب ما أقر وفقا للدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والاراضي والمعدة لغاية 2035، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق العالي مع الإقليم في تشغيل منظومات السيطرة الخزنية، والاستفادة من الخبرات لدعم قطاع الموارد المائية في البلاد، في ضوء التوسع السكاني والذي يقابله نقص الواردات المائية”.وأكد وزير الموارد المائية، بحسب البيان،” أهمية التعاون الجاد والتواصل مع الإقليم، لتأمين المياه لمستحقيها، كون إدارة ملف المياه مسألة إنسانية والمحافظة على تأمينها واجب وطني”

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