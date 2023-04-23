2023/04/23 | 21:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: R0vmemSOg0E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العيد يضرب "البالة" بالركود وأصحابها يتشبثون بمصدر رزقهم الوحيد | تقرير : مهدي غريب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العيد يضرب "البالة" بالركود وأصحابها يتشبثون بمصدر رزقهم الوحيد | تقرير : مهدي غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).