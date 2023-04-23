2023/04/23 | 21:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف هدف بابلو فورنالس، لاعب نادي وست هام يونايتد، في شباك نادي بورنموث، أنظار المتابعين، على أعقاب مواجهة الفريقين، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

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