سوريون يحتجون على تطبيع دول عربية مع الأسد

2023/04/23 | 21:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات في مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، الأحد، احتجاجا على استئناف العلاقات بين دول عربية ونظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وفق فرانس برس

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