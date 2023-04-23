2023/04/23 | 21:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، حرص الدولة على رعاية كلّ أطفال العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ان “السوداني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يؤكد حرص الدولة على رعاية أيتام العراق المركز الخبري الوطني.

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