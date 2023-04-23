“روديغر” يكشف سبب رفضه سان جيرمان

2023/04/23 | 21:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحدث الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، عن سبب رفضه الانتقال إلى باريس سان جيرمان، قبل التوقيع لصالح الميرنجي.وكان روديغر انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2022، عقب انتهاء عقده […]

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