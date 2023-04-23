معلومات متضاربة حول فرار عمر البشير من السجن

2023/04/23 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات: نقلت وكالات الأنباء عن هروب الرئيس السودانى السابق عمر البشير من محبسه فى ضوء الاشتباكات القائمة فى السودان على مدار الفترة الماضية، وفي حين أن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تصدر أى بيانات رسمية بشأن هذه الأخبار حتى الآن، فان معلومات متداولة نقلا عن مصادر سودانية بان البشير لم يفر من السجن.و الرئيس […]

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