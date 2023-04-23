شركة “بيد باث أند بيوند” الأميركية لبيع السلع بالتجزئة تعلن الإفلاس

2023/04/23 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك (أ ف ب) – أعلنت شركة “بيد باث أند بيوند” الأميركية لبيع السلع المنزلية بالتجزئة الأحد إفلاسها بعد سنوات من الخسائر التي تجاوزت مليار دولار سنويا، فيما واجهت المجموعة صعوبة للتكيف مع ظروف اقتصادية غير مستقرة وهيمنة قطاع التسوق عبر الإنترنت.وقدمت الشركة طلبا للحماية بموجب الفصل 11 لمحكمة الإفلاس في الولايات المتحدة لمقاطعة […]

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