العراق يحصد برونزية كأس العالم للمبارزة

2023/04/23 | 22:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز منتخب العراق للمبارزة

البارالمبي، اليوم الأحد، الميدالية

الفضية لسلاح السيف ضمن منافسات بطولة

كأس العالم المقامة بمدينة مارسيليا

الفرنسية.

ونال الفريق العراقي الميدالية الفضية

عن طريق "عمار هاد

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