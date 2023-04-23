نادي القاسم يصدر بياناً شديد اللهجة ضد اتحاد الكرة

2023/04/23 | 22:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي القاسم الرياضي، أنه سيحمل

اتحاد الكرة مسؤولية أي تلاعب في نتيجة

مباراته أمام زاخو في الدوري الممتاز.

وذكر النادي في بيان صحفي أن "إدارة نادي

القاسم الرياضي توجه رسالة شديدة

اللهجة الى لجنة ا

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