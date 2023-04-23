نائب: لا يوجد قرار سياسي بإجراء انتخابات مبكرة

2023/04/23 | 22:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو مجلس النواب جواد اليساري ، أن ائتلاف إدارة الدولة لم يحدد موقفه حتى الآن من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال الفترة المقبلة.

وقال اليساري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ، الانتخابات المحلية ستجري في موعدها المحدد خلال تشرين الثاني المقبل “، لافتا إلى أنه “ليس هناك قرار رسمي من قبل الإطار التنسيقي أو غيره بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة في العراق”.

وأضاف أن “السلطتين التشريعية والتنفيذية ماضية بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد”.

واشار اليساري إلى أن ” الانتخابات المحلية أصبحت ضرورة ملحة لهدف ضمان وجود ممثل في المجالس المحلية “.

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