2023/04/23 | 22:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر تقرير صادر عن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، أن حصة العملة الصينية الرنمينبي “اليوان” في المدفوعات العالمية ارتفعت في مارس الماضي.وحسب التقرير، ارتفعت الحصة العالمية لليوان من 2.19% في فبراير إلى 2.26% في الشهر الماضي، فيما ظلت العملة الصينية خامس أكثر العملات نشاطا.وفي مارس، ارتفعت قيمة المدفوعات بالرنمينبي بنسبة 25.04% عن شهر فبراير، وهي أعلى من الزيادة لكافة عملات الدفع والتي بلغت 21.46%.وفيما يتعلق بالمدفوعات الدولية، باستثناء منطقة اليورو، احتل الرنمينبي المرتبة السابعة بحصة بلغت 1.67% الشهر الماضي.

التالي

منذ 51 دقيقة

ابرز النقاط الخلافية المعطلة لتمرير موازنة 2023

منذ 3 ساعات

العراق يتراجع مرتبة بين اكبر الحائزين لسندات الخزانة الامريكية

منذ 8 ساعات

أسود وحيوانات جائعة في السودان بسبب المعارك

منذ 10 ساعات

سعر صرف الدولار في البورصة العراقية اليوم

منذ 12 ساعة

انقطاع شبه كامل للإنترنت في السودان

منذ 13 ساعة

للأسبوع الثاني..



تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا

منذ يوم واحد

مستشار السوداني: موازنة 2023 إيجابية وإجماع سياسي لإقرارها

منذ يوم واحد

في مقدمتها العراق ..



إيران: حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة بلغ قرابة 60 مليار دولار

منذ يوم واحد

تعرف على مرتبة العراق بين أغنى دول العالم

منذ يوم واحد

تحليل بشأن بيانات الموازنة الثلاثية للعراق: الارتجال ورفع العتب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع المدفوعات العالمية بـ”اليوان” الصيني 25% خلال مارس الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع المدفوعات العالمية بـ”اليوان” الصيني 25% خلال مارس الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).