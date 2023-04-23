2023/04/23 | 22:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نفت مصادر ما تم تداوله عن هروب الرئيس السوداني السابق...

ظهرت المقالة هل هرب الرئيس السوداني السابق عمر البشير من السجن؟ أولاً على المسلة.

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