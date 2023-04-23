في ثالث أيام العيد.. دائرة حكومية تستأنف الدوام غدًا

2023/04/23 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه مدير عام دائرة صحة الديوانية، عامر محسن الخزاعي، منتسبي وحدة العقود ووحدة التعيينات باستئناف العمل في مقر الدائرة ابتداءً من يوم غد الاثنين.

وقال بيان مقتضب لدائرة صحة الديوانية، تلقته (بغداد اليوم)، انه "لغرض استلام معاملات العقود المكتملة، وجه مدير عام الدائرة منتسبي وحدة العقود ووحدة التعيينات باستئناف العمل في مقر الدائرة ابتداءً من يوم غد الاثنين 24 نيسان 2023".

واضاف البيان، ان "الدوام يبدأ الساعة (9)صباحاً".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قد ذكر في وقت سابق، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بأن تكون عطلة العيد ابتداءً من يوم الخميس الموافق 20 نيسان ولغاية يوم الاثنين الموافق 24 نيسان".

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