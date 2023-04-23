الصحة العالمية تعلن آخر حصيلة عن ضحايا معارك السودان

2023/04/23 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الضحايا في السودان إلى 420 قتيلاً و3700 مصاب منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الحالي.

وقالت المنظمة في بيان، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إنها "غير قادرة حالياً على إرسال المزيد من اللوازم الجراحية الأساسية ولوازم علاج الإصابات الشديدة إلى السودان، لأن المطارات لا تزال متوقفة عن العمل والطرق غير آمنة".

واضاف البيان، أنه "كان بالإمكان إنقاذ ربع الأرواح التي فُقدت في السودان حتى الآن لو كان بمقدور العاملين الصحيين الوصول إلى المدنيين المصابين".

كذلك أكدت المنظمة أن "المستشفيات بحاجة إلى دعم عاجل، يتمثل في توفير أطقم رعاية صحية يمكن الدفع بها ونشرها والإمدادات اللازمة لعلاج الإصابات الشديدة ومنها الأجهزة والمعدات الجراحية.

وأشارت إلى أن "المستشفيات تحتاج إلى مستلزمات التشغيل الأساسية مثل الوقود والمياه والكهرباء".

يذكر أن هدنة العيد في السودان التي اتفق عليها الجمعة الماضي، من أجل السماح للمواطنين بالوصول إلى مناطق آمنة وزيارة عائلاتهم خلال عيد الفطر، سجلت خروقات عدة مجدداً، الأحد.

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