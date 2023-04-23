"يموتون جوعا للقاء يسوع".. نبش جثث 26 شخصا من جماعة دينية في كينيا

2023/04/23 | 22:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبشت في شرق كينيا، الأحد، 26 جثة جديدة مما يرفع إلى 47 عدد الجثث التي عثرت عليها الشرطة منذ الجمعة في إطار تحقيق حول وفاة أتباع جماعة دينية دعا زعيمها إلى الصوم "للقاء يسوع"، حسبما ذكرت الشرطة لفرانس برس.

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