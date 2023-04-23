السوداني يؤكد حرص الحكومة على رعاية كلّ أطفال العراق

2023/04/23 | 22:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، حرص الحكومة على رعاية كلّ أطفال العراق.وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأحد، مجموعةً من الأطفال الأيتام.وقدّم سيادته أجمل تهانيه لهم، وأعرب عن سعادته للقائهم خلال عيد الفطر المبارك”.وتبادل […]

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