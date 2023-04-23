2023/04/23 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدءاً من الغد..



غبار وعواصف ترابية بناطق وسط وجنوب العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدءاً من الغد.. غبار وعواصف ترابية بناطق وسط وجنوب العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدءاً من الغد.. غبار وعواصف ترابية بناطق وسط وجنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).