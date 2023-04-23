مانشستر يونايتد يتغلب على برايتون ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الانكليزي

2023/04/23 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك عقب تغلبه على برايتون بركلات الترجيح (7-6) بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، على ملعب ويمبلي مساء اليوم الأحد، ليضرب موعدا […]

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