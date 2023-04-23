فان دايك مُشيدًا بمحمد صلاح: أسطورة وسيتم تقدير الأشياء التي يصنعها

2023/04/23 | 22:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، بزميله محمد صلاح، مؤكدًا أن لاعبي الفريق يقدرون ما يفعله النجم المصري.

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