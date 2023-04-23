المالية النيابية تكشف أقصى موعد لإقرار الموازنة

2023/04/23 | 23:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن اقصى موعد لإقرار الموازنة المالية الاتحادية.وقال عضو اللجنة جمال جوكر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “حتى الان غير واضح موعد اقرار موازنة ٢٠٢٣”، مبيناً أن “الامر يعتمد على المناقشات والمباحثات مع الجهات المختصة”.

وأشار كوجر الى ان “أقصى موعد لاقرار الموازنة يجب ان يكون قبل نهاية شهر أيار”.

وأنهى مجلس النواب، في مطلع شهر نيسان الجاري، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، كما تمت القراءة الثانية للموازنة يوم الأحد الماضي.

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