التخطيط: ننتظر إقرار الموازنة لإجراء التعداد السكاني

2023/04/23 | 23:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشترطت وزارة التخطيط، إقرار الموازنة المالية الاتحادية من اجل اجراء التعداد السكاني للبلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “حتى الآن لم يحدد موعد إجراء التعداد السكاني، وننتظر اقرار الموازنة”، مبيناً أنه “اذا اقرت الموازنة نحتاج الى ما لا يقل عن ١٠ اشهر لاكمال متطلبات التعداد”.

وأشار الى ان “تحديد الموعد من اختصاص اللجنة العليا للتعداد السكاني بعد الاطلاع على جميع التوقيتات والامكانات التي يتطلبها الامر”.

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