السوداني يوجه رسالة للشباب: داعمون لتحقيق تطلعاتكم في عراق مستقرٍّ ومزدهر

2023/04/23 | 23:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان إصلاح الاقتصاد سيكون منطلقاً لتنفيذ خطط الحكومة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن “رئيس مجلس الوزراء […]

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