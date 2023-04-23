مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

2023/04/23 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن- وكالات: تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على برايتون بركلات الترجيح (7-6)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، على ملعب ويمبلي، مساء اليوم الأحد، ليضرب موعداً مع مانشستر سيتي في نهائي البطولة المحلية.وكان نادي مانشستر سيتي تأهل أمس السبت إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي بعد فوزه على […]

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