2023/04/23 | 23:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من كورنيش أبو نؤاس ..شاهد اجواء عيد الفطر في بغداد

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شاهد اجواء عيد الفطر في بغداد قناة التغيير الفضائية.

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