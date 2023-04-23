2023/04/23 | 23:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبيبة عراقية تروي للتغيير تفاصيل الاعتداء عليها خلال رحلة مع عائلتها الطبيبة: وديان فرات

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