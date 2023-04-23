الرئيس العراقي سيزور إيران قريباً

2023/04/23 | 23:54 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مساء اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد سيزور إيران قريبا.

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية، إن وزيري خارجيتي إيران والعراق بحثا في مكالماتهما الهاتفية العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية والأمن والاستقرار في المنطقة وتطوراتها.

وأعرب فؤاد حسين عن ترحيب بلاده باستئناف العلاقات بين طهران والرياض، مؤكدا أن الرئيس العراقي ينوي زيارة إيران قريبا.

وأكد الوزيران، في ختام مباحثاتهما، "تطوير العلاقات الاستراتيجية الثنائية وضرورة التنسيق والتشاور المستمرين حول مختلف القضايا"، حسب ما أورد بيان الخارجية الإيرانية.

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يشار إلى أن زيارة الرئيس العراقي المرتقبة لطهران هي الأولى له منذ انتخابه رئيسا للعراق في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد وجّه خلال الشهر الماضي دعوة رسمية لنظيره العراقي لزيارة طهران، سلّمها إياه السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق.

وحينها، أكد رشيد أنه سيلبي الدعوة في أقرب وقت ممكن.

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