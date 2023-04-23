ديالى توضح حقيقة توقف منفذ حدودي مع ايران

2023/04/23 | 23:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى مسؤول حكومي، الاحد، توقف منفذ حدودي مع ايران شرق ديالى.وقال قائممقام قضاء مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” الانباء التي اوردتها بعض منصات التواصل الاجتماعي عن توقف الحركة في منفذ سومار- مندلي الحدودي مع ايران غير دقيقة وننفيها جملة وتفصيلا”.واضاف،ان” المنفذ يعمل بشكل طبيعي ونشاطه تضاعف خلال نيسان بنسبة تصل الى 10% لافتا الى ان “المنفذ يوفر حاليا اكثر من 1000 فرصة عمل بشكل مباشر في مهن مختلفة سواء داخل او خارج المنفذ وكلما ازداد النشاط ارتفعت معدلات توفر فرص العمل”.واشار الى ان” المنفذ بات نقطة نشاط اقتصادية مهمة في مناطق تعاني من معدلات عالية للبطالة على مستوى ديالى”.وافتتح منفذ سومار- مندلي الحدودي قبل اكثر من 12 سنة شرق ديالى وهي خصص للتبادل التجاري بشكل حصري”.

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