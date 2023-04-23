للعام الثاني على التوالي.. بحيرة حمرين خارج سباق “تنزه العيد” بسبب انحسار المياه

2023/04/23 | 23:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد مدير ناحية السعدية، احمد الزركوشي، اليوم الاحد، بأن اكبر بحيرة في ديالى تشهد تصحراً وانحساراً للمياه بنسبة تصل الى 80% قياسا بالعام 2019.

وقال الزركوشي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “بحيرة حمرين اكبر بحيرة على مستوى ديالى بعيدة عن اجواء العيد للعام الثاني على التوالي لاسباب ليست امنية بل بسبب انحسار خزينها المائي بنسبة تصل الى 80% قياسا بالعام 2019”.

واضاف الزركوشي، ان “محيط بحيرة حمرين متصحر والمياه تتركز في ربع صغير جدا لايصله الا الصيادون بين فترة واخرى”، لافتا الى ان “الاوضاع الامنية ليست السبب في عدم وصول الاهالي في العيد الى حمرين بل لجفاف البحيرة”.

واشار الى ان “الامطار خلال موسم الشتاء زادت من خزين البحيرة ولكن ليس بالمستوى الذي يسهم في انعاشها كما حصل في فيضانات 2019”.

وتعد بحيرة حمرين اكبر بحيرة في شرق العراق وهي قادرة على استيعاب اكثر من مليارين و400 مليون م3 من المياه وتقع على نهر ديالى وهي تمثل الخزين الاستراتيجي للمياه لمحافظة ديالى بشكل عام.

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