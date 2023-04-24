2023/04/24 | 00:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vpOeKjjXvRQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدينة العاب كاملة من "نخل" في محافظة الديوانية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدينة العاب كاملة من "نخل" في محافظة الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).