ضبط شخصين اثناء سرقتهم حقل الرميلة النفطي

2023/04/24 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاحد، ضبط متهمين اثنين كانوا يرومون سرقة مواد غير مصرح بها من حقل الرميلة النفطي.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "بناء على المعلومات الامنية الواردة من استخبارات شرطة الطاقة، القت مفارز اللواء التاسع القبض على متهمين اثنين وضبط عجلتهم التي تحمل مواد غير مصرح بها، كانوا يرومون سرقتها من داخل حقل الرميلة النفطي بمحافظة البصرة".

واضافت انه "تم ايداع المتهمين بالتوقيف وحجز العجلة تمهيدًا لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص".

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