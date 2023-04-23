مسيرة بآلاف المشاعل لإحياء ذكرى

2023/04/24 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سار نحو 10 آلاف شخص حاملين مشاعل، ليلة الأحد، في العاصمة الأرمينية لإحياء ذكرى 1.5 مليون أرمني قتلوا في تركيا العثمانية قبل أكثر من قرن، وفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتدبرس الأحد.

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