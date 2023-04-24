الأردن: إجلاء 343 من الأردنيين والعرب والأجانب من السودان

2023/04/24 | 00:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، ليل الأحد، إجلاء 343 شخصًا من السودان، بينهم أردنيون وأجانب وعرب.وأقلعت 4 طائرات عسكرية تابعة لسلاح الجو الأردني من مطار بورتسودان في السودان، متجهة إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمّان.

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