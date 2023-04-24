بتوجيه من السوداني.. الدفاع توعز لقادة الجيش بالمعايشة بمستوى أدنى

2023/04/24 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر وزير الدفاع ثابت العباسي، أمرًا لقادة الجيش العراقي من معاوني رئاسة اركان الجيش وحتى آمري الالوية، بالمعايشة بمستوى ادنى للوقوف على متطلبات الجيش والسلبيات، وذلك بتوجيهات من القائد العام للقوات المساحة محمد شياع السوداني.

وذكرت الدفاع في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، وتنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، يصدر أمراً لجميع قادة الجيش العراقي البطل بالمعايشة بمستوى أدنى لمدة شهر، ابتداءً من معاوني رئيس أركان الجيش وصولاً إلى آمري الأفواج".

واضافت أنه "يتم خلال المعايشة رفع التقارير لمراجعهم من أجل متابعة كل ما من شأنه تلبية متطلبات الجيش والوقوف على كل السلبيات التي لاحظها وزير الدفاع خلال زياراته المفاجئة للوحدات العسكرية، ومعالجتها وبيان أسبابها ومعاقبة المقصرين ومكافأة الكفوئين".

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