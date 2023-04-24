قطع الكهرباء بداية كل شهر.. السوداني يلاحق ظاهرة مريبة تؤرق المواطنين

2023/04/24 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بكشف مواقع الخلل ومحاسبة المتورطين بقطع الكهرباء بداية كل شهر، بعد شكاوى وشبهات عن "تواطؤ" مع اصحاب المولدات.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "أجرى مساء اليوم الأحد، زيارة هي الأولى من نوعها إلى مركز السيطرة الوطني للكهرباء الواقع في منطقة الأمين، جنوب شرق بغداد، الذي يُعنى بتوزيع حصص إنتاج التيار الكهربائي للعاصمة بغداد والمحافظات، ونقل الإيعازات ووصولها في حال حدوث انفصال أو عارض فني أو تجاوزِ محافظةٍ على حصة محافظة أخرى ومعالجتها".

واطّلع على المركز، واستمع من العاملين إلى شرح تفصيلي عن وضع منظومة إنتاج الكهرباء وآلية التوزيع، كما اطّلع على الخطة المُعدّة لفصل الصيف الحالي.

وشدّد السوداني على "ضرورة الوقوف على أسباب الظاهرة التي يشتكي منها المواطنون، المتمثلة بقطع التيار الكهربائي في بداية ونهاية كل شهر، وذلك بتوضيح مواقع الخلل ومحاسبة الأشخاص الذين يقفون خلفها، ووجّه بتقديم تقرير شهري عن ساعات التجهيز في بداية الشهر وفي نهايته".

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بـ"التعامل مع شكاوى المواطنين خلال 24 ساعة، ومنح صلاحيات لمسؤولي الفروع في المناطق؛ لتمكينهم من التعاطي مع الشكاوى ومعالجتها بشكل سريع".

وأكد السوداني أنّ "توجّه الحكومة الحالي لاستثمار الغاز، يصبّ في صالح منظومة إنتاج الكهرباء، وأنّ مذكرات التفاهم وعقود الصيانة التي أبرمتها الحكومة مؤخراً مع شركتي (جنرال إلكتريك) و (سيمنز) تستهدف معالجة المشكلات التي رافقت الإنتاج والتوزيع لسنوات".

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