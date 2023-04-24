مترو دبي يسجل أكثر من مليارَيّ راكب منذ افتتاحه في 2009

2023/04/24 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP مترو دبي يتبر طريق الشيخ زايد في 8 ايلول/سبتمبر 2010 دبي (أ ف ب) – أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأحد أن إجمالي عدد مستخدمي مترو الإمارة تجاوز الملياريّ راكب منذ تشغيله في أيلول/سبتمبر 2009 حتى كانون الثاني/يناير الماضي.ونقل المكتب على موقعه الإلكتروني عن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق […]

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