وزير الدفاع يصدر توجيهًا لكافة قادة الجيش العراقي

2023/04/24 | 01:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أصدر وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الأحد، أمرًا لجميع قادة الجيش بالمعايشة بمستوى أدنى لمدة شهر.وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “وزير الدفاع ثابت العباسي أصدر امراً لجميع قادة الجيش العراقي البطل بالمعايشة بمستوى ادنى لمدة شهر ابتداء من معاوني رئيس اركان الجيش وصولا الى امري الافواج”.وأضاف، […]

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