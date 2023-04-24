ذا انترسبت: البنتاغون يمتلك شبكة واسعة من الحسابات الوهمية للتضليل في تويتر

2023/04/24 | 01:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشف الصحفي الاستقصائي لي فانغ عن ان للبنتاغون مؤسسة بفلوريدا...

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