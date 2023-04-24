جارجر تدهس طالبة طب وشقيقتها في بغداد

2023/04/24 | 01:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر طبي، بوفاة فتاة طالبة كلية طب واصابة شقيقتها بعد ان تعرضن للدهس من قبل عجلة "جارجر" في منطقة المنصور ببغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "فتاة طالبة في المرحلة الثانية بكلية الطب توفيت، وأصيبت اختها بكسور وحالتها خطرة، جراء دهسهن من قبل عجلة جارج امام مطعم رويال كلكسي بسبب السرعة القصوى".

واشار إلى أن "صاحب العجلة هرب قبل أن يتم القاء القبض عليه بعدها"

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