أميركا تكشف أساليب روسيا للالتفاف على العقوبات

2023/04/24 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الولايات المتحدة اليوم الأحد إنها نقلت معلومات لمصرفيين ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال أوروبيين لتضييق الخناق على أساليب روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية.

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