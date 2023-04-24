2023/04/24 | 03:00 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحث الحكومة الكنديين على عدم التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد أو تجديد جواز سفر قديم، لأن إضراب العمال الفيدرالي الكبير “الذي لا يظهر أي علامة على الانتهاء”، يعطل الخدمات بشدة في جميع البلاد.من جهتها، قالت كارينا جولد، وزيرة الأسرة والطفل والتنمية الاجتماعية: “أفضل نصيحة أقدمها للكنديين، هي عدم تقديم هذا الطلب الآن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة تحث الكنديين على عدم تجديد جواز السفر حاليا إلا في هذه الحالات شبكة القيقب الدولية.

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