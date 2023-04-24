2023/04/24 | 04:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيسان الفرنسي والجزائري إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون في العاصمة الجزائرية في 27 آب/أغسطس 2022 © اف ب لودوفيك ماران الجزائر (أ ف ب) – يتوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس في النصف الثاني من حزيران/يونيو، في زيارة كانت متوقعة في أيار/مايو، بعد طي صفحة آخر توتر بين الجزائر وفرنسا.وجاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الجزائري يقر موعد الزيارة المنتظرة لفرنسا ..ملفات تاريخية وأخرى مرحلية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الجزائري يقر موعد الزيارة المنتظرة لفرنسا ..ملفات تاريخية وأخرى مرحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).